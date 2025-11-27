SERVIZIO PONTI A CASARGO, ATTIVITÀ PER BAMBINI NELLE VACANZE DI NATALE

CASARGO – In occasione delle vacanze natalizie 2025, il Comune di Casargo, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Bellano, la Comunità Montana Valsassina, il Consorzio Consolida e la cooperativa sociale Sineresi, attiverà il progetto “Servizio Ponti”.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolgerà presso la Scuola Primaria di via Scuri 18 a Casargo nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 dicembre, con orario continuato dalle 8 alle 17:30.

Il programma prevede una giornata scandita da momenti di gioco libero, attività laboratoriali e uno spazio dedicato ai compiti delle vacanze. Dopo l’accoglienza tra le 8 e le 9, seguiranno attività strutturate e lo svolgimento dei compiti fino al pranzo, previsto al sacco e a cura delle famiglie. Nel pomeriggio riprenderanno laboratori e giochi, con merenda offerta dal centro alle 15.30 e uscita tra le 16 e le 17.30.

Il contributo richiesto è di 28 euro per l’intero periodo, comprensivo della merenda. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti e potrà accogliere fino a 40 partecipanti, con priorità per famiglie residenti, nuclei monogenitoriali o con entrambi i genitori lavoratori, oltre all’ordine di iscrizione.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 28 novembre tramite form online disponibile a questo link o sul sito serviziopontiesineresi.it. La compilazione rappresenta a tutti gli effetti un’iscrizione e comporta il pagamento del contributo.