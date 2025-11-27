A BARZIO SI ACCENDE IL NATALE: TUTTI GLI EVENTI

BARZIO – A Barzio bussa lo spirito del Natale con tante occasioni per trascorrere in buona compagnia il periodo delle feste. Novità di quest’inverno è l’accensione dell’albero di Natale, un piccolo momento sabato 29 novembre in cui i bambini daranno energia alle luci che percorrono il centro e le vie principali. Altre occasioni dedicate ai più piccoli sono il Babbo Natale e la Befana delle Contrade. E ancora il Presepe Vivente a cura del gruppo di catechiste di Barzio, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre in chiesa parrocchiale.

Tanto entusiasmo anima le associazioni del paese che, grazie all’esperienza delle Contrade, si stanno preparando per Le Corti, la tradizionale serata di aggregazione negli angoli più suggestivi del paese accompagnata da assaggi di piatti locali e bevande calde, in calendario domenica 7 dicembre.

Tra gli appuntamenti fissi delle festività ricordiamo la pista di pattinaggio, quest’anno ospitata all’oratorio (in via Milano) e l’immancabile concerto di Capodanno del Corpo Musicale Santa Cecilia, la banda del paese che in vista del Natale non mancherà di portare nelle vie gli auguri musicali.

Da segnalare poi le iniziative della Biblioteca Comunale, tra cui i laboratori previsti il 13 e il 20 dicembre e le letture di Voce ai Libri in versione natalizia (il 29 dicembre e il 3 gennaio) e dell’associazione culturale La Fucina che il 13 dicembre organizza la ormai tradizionale serata di scambio degli auguri che vedrà quest’anno la collaborazione con gli Astrofili Valsassina.

L’amministrazione comunale, nell’occasione, ringrazia tutti coloro che a vario titolo sono impegnati buona riuscita delle iniziative. Un particolare grazie va agli operatori economici che contribuiscono ad abbellire le vie del paese e alla consueta realizzazione del calendario 2026 che sarà presto disponibile per la distribuzione.