BOBBIO/DA DOMANI STAGIONE INVERNALE E OGGI SCONTI CON IL ‘BLACK FRIDAY’

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Il comprensorio sciistico Piani di Bobbio & Valtorta inaugura la stagione invernale 2025/26 domani, sabato 29 novembre, con tutte le piste aperte e condizioni di innevamento già ottimali.

Gli impianti resteranno in funzione nei giorni feriali dalle 8:30 alle 16:30 e nei festivi dalle 8 alle 16:30. L’unica chiusura è prevista, come da tradizione, per il giorno di Natale, il 25 dicembre.

Fin dall’apertura saranno pienamente operative le piste da discesa (fatta eccezione per Cedrino e Ceresola, in attesa di ulteriore innevamento), il campo dedicato a bob e slittini, e la pista di sci nordico. La chiusura della stagione è fissata per il lunedì di Pasquetta 2026, salvo modifiche legate alle condizioni meteo e alla quantità di neve.

Le biglietterie sono già aperte e operative per la sottoscrizione di abbonamenti e skipass. In occasione del Black Friday, oggi venerdì 28 novembre, saranno disponibili biglietti scontati acquistabili esclusivamente on line tramite shop.pianidibobbio.com.

Per informazioni sugli orari, i prezzi degli skipass e gli aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito ufficiale www.pianidibobbio.com.

RedBar