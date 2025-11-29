BABY GANG DI NUOVO A PROCESSO PER ARMI IN VALLE

LECCO – Torna in tribunale il trapper lecchese Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, 24 anni, già condannato per la sparatoria di corso Como nel 2022. La giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica, ha disposto il rinvio a giudizio con rito immediato su richiesta della pm Maura Ripamonti, dopo l’arresto avvenuto lo scorso settembre in un hotel di via Vallazze a Milano.
La sera del 10 settembre, poche ore dopo la sua partecipazione al concerto di Emis Killa a Rho-Fiera Milano, Baby Gang è stato sorpreso dai carabinieri con una pistola clandestina dalla matricola abrasa. Contestualmente, nella sua abitazione di Calolziocorte sono state rinvenute altre due armi …