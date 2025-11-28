METEO: GIORNATE FREDDE, DA DOMENICA TORNA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione sull’Europa Sudoccidentale in estensione verso est porta una situazione meteorologica stabile anche sulla Lombardia. Oggi, venerdì 28 cielo sereno o poco nuvoloso, ma possibili banchi di nebbia in pianura nella notte e al primo mattino. Nel complesso giornate fredde: le temperature minime saranno intorno o al di sotto degli 0 °C, le massime fino a 10-11 °C. Sabato 29, il sole sarà intervallato da nubi passeggere per una perturbazione Nord Atlantica in avvicinamento da nordovest, ma in generale con assenza di precipitazioni; mentre tra domenica 30 e lunedì 1° dicembre buona probabilità di precipitazioni diffuse in transito da ovest verso est, inizialmente sotto forma di pioggia in pianura e neve oltre i 1500 metri.

Venerdì 28 novembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 4 e i 10 °C. Venti: 5 km/h da Sud. Raffiche: 5 km/h.

Sabato 29 novembre

Cielo con schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 6 e i 10 °C. Venti: 5 km/h da Est. Raffiche: 9 km/h.

Domenica 30 novembre

Pioggia debole. Temperature tra i 5 e i 9 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 9 km/h.

Lunedì 1 dicembre

Pioggia debole. Temperature tra i 6 e gli 8 °C. Venti: 3 km/h da Sud. Raffiche: 7 km/h.