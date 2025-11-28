STASERA A CASARGO “ASTROFISICI CON MENO DI MILLE EURO”

CASARGO – Nuovo appuntamento con il Gruppo Astrofili Valsassina, che torna a incontrare il pubblico con una serata dal titolo evocativo: “Astrofisici con meno di mille euro”. L’iniziativa si terrà questa sera, alle 20.30, nella Sala Civica di Casargo e sarà aperta a tutti, adulti e bambini, con ingresso gratuito.

Grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni, oggi è possibile avvicinarsi all’astrofisica senza investimenti proibitivi. Con un telescopio ZWO Seestar S50, dal costo inferiore ai 1000 euro, si può iniziare a esplorare il Cosmo e osservare il cielo con risultati sorprendenti. Durante la serata, gli astrofili mostreranno immagini e riprese realizzate con questo strumento, accompagnando i partecipanti in un viaggio immaginario nello spazio e nel tempo.

Il cielo della Valsassina diventerà protagonista: attraverso le osservazioni, sarà possibile scoprire quanto le stelle e i pianeti possano raccontarci del nostro passato e del nostro futuro. Un’occasione per i più piccoli di avvicinarsi alla scienza con curiosità e meraviglia, e per gli adulti di comprendere meglio il valore delle moderne tecnologie applicate all’astronomia.

Gli organizzatori hanno voluto lanciare anche un messaggio pratico: con l’arrivo delle festività, spesso si acquistano telescopi economici che finiscono dimenticati in cantina dopo una sola notte di utilizzo. La serata dimostrerà invece come, con strumenti mirati e un investimento contenuto, sia davvero possibile iniziare un percorso di osservazione serio e appassionante.

Per informazioni: www.astrofilivalsassina.it – info@astrofilivalsassina.it – Tel. +39 334 795 2675.