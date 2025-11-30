CORTENOVA BEFFATA, FINISCE 0-2 LA SFIDA CONTRO LOMAGNA

CORTENOVA – Giornata amara per il Cortenova, che dopo la sconfitta di domenica contro la Carnatese cede nuovamente in casa al Lomagna per 0-2. Una partita bloccata per oltre cinquanta minuti, senza vere parate da parte dei portieri, si è decisa su episodi e dettagli.

La gara si è sviluppata in equilibrio, con poche occasioni e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Nessuna conclusione pericolosa, nessun intervento dei portieri: il match è rimasto inchiodato sullo 0-0 fino all’inizio della ripresa.

Al 53’ il primo episodio chiave: corner per il Lomagna e colpo di testa di Crippa che supera Fazzini, portando gli ospiti avanti. La reazione del Cortenova non è mancata: Federico Gianola costruisce una bella azione che libera Bellati in area, ma l’attaccante scivola clamorosamente al momento del tiro e spreca l’occasione del pari. Al 40’ della ripresa altra chance per i gialloblù con Leo Ripamonti, che di testa su cross di Caporaletti manda fuori da posizione favorevole. Nel finale, al 90’, Vitaloni chiude i conti in contropiede firmando il 2-0. Ultimo sussulto con Garagnani, che di testa colpisce la traversa, ma la palla non entra.

A fine gara mister Andrea Tantardini ha difeso la prova dei suoi: “I ragazzi hanno dato tutto, purtroppo oggi non gira. A differenza di domenica l’attenzione è stata massima, peccato per l’episodio del corner, dove solitamente lavoriamo bene. Ha vinto la squadra con più convinzione, ma finalmente oggi non posso lamentarmi con i miei”.

Il Cortenova esce sconfitto ma non ridimensionato: la prestazione c’è stata, le occasioni anche, manca solo la concretezza sotto porta. Il Lomagna porta a casa tre punti pesanti, mentre i gialloblù dovranno ripartire dalla convinzione mostrata e dalla compattezza difensiva, in attesa di ritrovare il gol.

