TERZA CATEGORIA, CASARGO S’IMPONE 4-2 SU CASSAGO

CASARGO – Settimana da incorniciare per il Centro Sportivo Casargo, capace di mettere a segno ben otto reti in due partite e rilanciarsi con forza nella corsa di Terza Categoria. Dopo il netto successo nel recupero contro l’OSGB Merate (4-0), i biancoverdi hanno bissato con un’altra vittoria convincente, superando il Cassago per 4-2 davanti al pubblico di casa.
Avvio sprint dei ragazzi di Casargo, subito pericolosi con diverse azioni da gol ma poco concreti sotto porta. Al 26’ Gianola rompe l’equilibrio con la rete dell’1-0, ma poco dopo Chiari fallisce il rigore del possibile raddoppio. Beffa allo scadere: il Cassago trova il pari grazie al penalty trasformato da Gentile.
Il secondo tempo cambia volto già al 5’, quando Abis inventa un gran tiro dal limite che riporta avanti i padroni di casa. Da lì in avanti il Casargo prende fiducia e dilaga: al 37’ Benedetti firma il 3-1 con una splendida azione personale, mentre al 42’ Salvadori approfitta di un’uscita incerta del portiere avversario per insaccare il quarto gol. Nel finale il Cassago accorcia con Finiki, abile a sfruttare una mischia in area, ma il risultato non cambia: 4-2 e festa biancoverde.
Con il 4-0 rifilato al Merate e il 4-2 al Cassago, il Casargo mette insieme due successi consecutivi che valgono morale e punti pesanti. Otto gol in pochi giorni certificano la ritrovata verve offensiva della squadra, che ora guarda con rinnovata fiducia alle prossime sfide di campionato.
RedSpo