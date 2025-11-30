INTROBIO CELEBRA “FUORI CASA” LO SPORT E I 20 ANNI DELL’ASD VALSASSINA

PASTURO – La serata al cine teatro ‘Colombo’ si è aperta con un momento di grande intensità grazie al giornalista sportivo Nando Sanvito, protagonista della prima parte dell’evento. Con il suo documentario “Videostorie di sport raccontate”, Sanvito ha guidato il pubblico in un viaggio emozionale fatto di imprese, fragilità, sacrifici e sogni che diventano conquiste. Una narrazione capace di toccare corde profonde, perfettamente in sintonia con lo spirito della Valsassina, dove lo sport è molto più di un gioco: è scuola di vita, appartenenza e comunità.

Il pubblico ha ascoltato e osservato in silenzio, rapito da immagini e parole che hanno reso omaggio non solo agli atleti di fama nazionale, ma a tutti coloro che, ogni giorno, mettono passione e dedizione nel proprio percorso sportivo. Un’introduzione ideale per una serata pensata per celebrare chi rende grande il nostro territorio.

La celebrazione dell’ASD Sport Valsassina

Poi è arrivato il momento della celebrazione dei 20 anni dell’ASD Sport Valsassina. Un traguardo che racconta “due decenni di impegno, crescita, sorrisi condivisi e migliaia di palloni rimbalzati nei palazzetti della Valle”.

Per gli associati è stata una serata piena di emozioni, “il modo più bello per chiudere un anno importante, soprattutto grazie alla premiazione ufficiale che ha dato lustro a questo anniversario così sentito”.

– Uno dei momenti più significativi è stato il dono consegnato alla sindaca Silvana Piazza: la felpa societaria e una raccolta di frasi degli atleti dell’ASD sul significato dello sport, un piccolo scrigno di pensieri genuini e profondi. La prima cittadina ha indossato la felpa direttamente sul palco, con un gesto spontaneo e affettuoso, sottolineando quanto sia forte il rapporto tra l’amministrazione di Introbio e il sodalizio sportivo.

Le parole di Piazza sono state chiare e piene di calore: “Tra noi c’è davvero un feeling”. E il pubblico ha risposto con un applauso che sembrava abbracciare l’intera comunità.

A ricevere la targa donata dal Comune di Introbio c’era la grande famiglia sportiva:

tutto lo staff tecnico ,

, il presidente Matteo Colombo ,

, una rappresentanza di atleti di tutte le età ,

, e quei genitori che, con entusiasmo e fiducia, “sono la vera linfa del nostro lavoro”.

Una serata che lascia il segno

L’evento, arricchito dai riconoscimenti a varie eccellenze sportive del territorio, ha raccontato qualcosa che va ben oltre le classifiche: ha mostrato la forza di una comunità che crede nei valori dello sport, nella crescita dei giovani e nel valore delle relazioni che si creano attorno a un campo. “Dopo vent’anni di strada percorsa insieme – annota l’ASD -, questa serata ci lascia un messaggio semplice e potente: la Valsassina sa fare squadra. E noi siamo pronti a correre verso i prossimi venti, con ancora più passione”.