CALCIO LECCO: PER VALENTE IL KO DI VICENZA “HA MOSTRATO DOVE MATURARE”

LECCO – Un colpo di testa di Stuckler a metà primo tempo regala tre punti al LR Vicenza, più pronto e incisivo in tutte le fasi della gara in Veneto. Per il Lecco solo un’occasione con Sipos, poi tanta fatica nel finale senza riuscire a impensierire Gagno. I biancorossi consolidano il primato, mentre i blucelesti incassano la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

Mister Federico Valente ha riconosciuto i meriti del Vicenza, spiegando che la sua squadra è stata troppo lunga nei primi venti minuti e ha faticato a trovare profondità …

