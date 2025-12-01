SCI, GIGANTE COPPER MOUNTAIN: ZENERE PER LA PRIMA VOLTA NELLA TOP 10

COPPER MOUNTAIN (USA) – Asja Zenere centra un ottimo nono posto nel gigante di Coppa del Mondo a Copper Mountain, in Colorado negli Stati Uniti. La sciatrice barziese di adozione ha ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera entrando per la prima volta nella top ten e risultando ancora una volta la migliore azzurra in gara.

La prestazione di Zenere arriva all’inizio della stagione, che avrà il suo momento clou con i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Zenere ha chiuso la prima manche in dodicesima posizione, per poi recuperare tre posizioni nella seconda, dimostrando grande determinazione e sciata pulita. Soddisfatta Zenere a fine gara, che ha anche visto la possibilità di fare ancora meglio, dopo essersi trovata terza sul traguardo intermedio.

Alla fine la neozelandese Alice Robinson ha vinto la gara, con 1”78 di vantaggio su Zenere. Al secondo posto si è classificata l’austriaca Julia Scheib, staccata di 98 centesimi, mentre il bronzo è andato alla norvegese Thea Louise Stjernesund. Zenere si conferma così come una realtà emergente del gigante azzurro, aprendosi la strada tra le migliori al mondo.