CASSINA SI PREPARA ALL’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

CASSINA VALSASSINA – Lunedì 8 dicembre la Pro Loco di Cassina Valsassina darà il via alle celebrazioni natalizie con l’attesa accensione dell’albero in piazza Olivelli. L’iniziativa coinvolgerà grandi e piccoli in un pomeriggio di festa e condivisione.

Il ritrovo è fissato alle 18 presso il parco giochi di Cassina. Da lì partirà una sfilata che attraverserà le vie del paese fino a raggiungere piazza Olivelli, cuore dell’evento. Alle 18:30 il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Bruja, la danza del fuoco”, un momento suggestivo che unirà arte e atmosfera natalizia.

La conclusione dello spettacolo alle 19 coinciderà con l’accensione dell’albero, simbolo della comunità e della festa. Subito dopo, la Pro Loco offrirà un rinfresco con merenda e vin brulè, occasione per ritrovarsi e condividere il calore della tradizione.

I bambini avranno un ruolo speciale: potranno portare la loro letterina da imbucare nella cassetta di Babbo Natale, pronta a raccogliere i desideri e i sogni di ciascuno. Un gesto semplice che aggiunge magia e partecipazione all’iniziativa.

La serata promette di essere un momento di festa per tutta la comunità, con l’albero che illuminerà piazza Olivelli e darà ufficialmente il via al Natale di Cassina.