A BARZIO, CASSINA E CREMENO IL SERVIZIO PONTI NATALIZIO: TUTTI I DETTAGLI

BARZIO/CASSINA/CREMENO – Dopo il buon esito dell’esperienza primaverile, i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina e Cremeno rilanciano il Servizio Ponti, dedicato ai residenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’iniziativa nasce come servizio di conciliazione rivolto a minori e famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche e sarà gestita dagli educatori di Sineresi società cooperativa sociale.

Il programma prevede attività laboratoriali e sportive, giochi di gruppo, momenti di gioco libero e uscite sul territorio. Non mancherà uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti delle vacanze, così da unire divertimento e supporto educativo.

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana insieme a Sineresi, in collaborazione con i Comuni di Barzio, Cassina e Cremeno. Le giornate di svolgimento sono fissate per il 22, 23, 29 e 30 dicembre presso la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Cassina Valsassina, in via E. De Amicis 3. L’orario sarà continuato dalle 8:00 alle 17:30, con un’organizzazione pensata per accogliere bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, dai 6 ai 14 anni.

Il servizio è completamente gratuito e comprende la merenda, mentre il pranzo sarà al sacco e a cura delle famiglie. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 dicembre e possono essere effettuate compilando il modulo disponibile a questo link o inquadrando il QR Code presente nella locandina. Per ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo email servizioponti@sineresi.it.

Nel caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti, fissato a 40 partecipanti, le richieste verranno selezionate secondo criteri di priorità: avranno precedenza le famiglie residenti nei Comuni di Barzio, Cassina e Cremeno, quelle monogenitoriali o con entrambi i genitori lavoratori, e infine si terrà conto dell’ordine di iscrizione.