18ENNE SENZA BATTITO A 2.000 METRI: SALVATO DAI SOCCORRITORI

MILANO – Quella di Jiri Marzi è una storia che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico, ma che invece testimonia l’eccellenza del sistema di emergenza-urgenza lombardo e la straordinaria capacità di risposta della rete di soccorso della Regione Lombardia. Una storia fatta di attenzione, di tempestività, di competenza, ma soprattutto di lavoro di squadra. Ed è la storia che è stata raccontata in conferenza stampa a Palazzo Lombardia dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, affiancato dall’equipe sanitaria in servizio quel giorno presso l’elisoccorso di AREU di Sondrio, composta da Gabriele Aletti, anestesista rianimatore e Raffaella Gianoli, coordinatrice infermieristica del 118 di Sondrio. Presente anche il professor Fernando Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area Critica Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo …

