SEGNALAZIONE DA TACENO: POSTAMAT NASCOSTO DALLA CASETTA

TACENO – Dopo la segnalazione giuntaci ieri sulla posizione antiestetica del Postamat di Pagnona, pubblichiamo una lettera da un lettore di Taceno, che evidenzia come anche il Postamat del proprio comune sia posizionato in un parcheggio poco visibile e a ridosso della casetta ecologica.

Secondo quanto evidenziato dal lettore, “davanti al Municipio lo spazio non mancava: come è stato trovato il posto per la ricarica delle bici elettriche, si sarebbe potuto collocare lo sportello automatico in un punto ben visibile e centrale”.

La lettera critica inoltre la vicinanza con una casetta destinata a punto informazioni, mai realmente utilizzata e frutto di un progetto dell’Agenzia Alta Valsassina rimasto senza funzione.

Una sistemazione che, nella percezione dei cittadini, penalizza la fruibilità del servizio e lascia l’impressione di un’occasione mancata per rendere più decoroso e utile il nuovo Postamat.

RedTac