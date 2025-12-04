SONDAGGIO. PARCO GRIGNA: TANTI LO “INTUISCONO”, POCHI LO CONOSCONO

VALSASSINA – Il nuovo sondaggio di Valsassinanews dedicato al tema “Parco della Grigna: lo conosci?” conferma che il progetto è entrato nel vocabolario di alcuni valsassinesi, ma resta ancora poco chiaro nei contenuti e negli obiettivi. Su un totale di 264 voti, la risposta più cliccata è “So che esiste, ma non cosa sia”, scelta dal 29% dei partecipanti, segno di una consapevolezza ancora superficiale rispetto a uno degli argomenti ambientali più rilevanti per il futuro della Valle.

Subito dietro, con il 22%, c’è chi ammette di non averne mai sentito parlare, a conferma che una parte non trascurabile della popolazione resta ai margini del dibattito sul Parco. Il 21% dei votanti dichiara invece un secco “Sì”, indicando di ritenere di conoscere il progetto e, presumibilmente, le sue implicazioni in termini di tutela, vincoli e opportunità.

Non manca però la lettura critica, se non apertamente diffidente: il 18% bolla il Parco come “ennesimo poltronificio”, mentre un ulteriore 6% lo considera “sempre il solito magna-magna”, categorie che sommate rappresentano quasi un quarto dei votanti e fotografano un clima di sfiducia verso nuove strutture e livelli di governance.

A completare il quadro, il 3% dichiara di non avere idee precise sull’argomento, mentre solo l’1% afferma che il tema non lo interessa, percentuale minima a conferma di come la questione ambientale e territoriale sia sentita, anche quando accompagnata da dubbi e scetticismo.

I risultati della consultazione on line di VN Opzione di risposta Percentuale So che esiste, ma non cosa sia 29% Mai sentito 22% Sì 21% Ennesimo poltronificio 18% È sempre il solito magna-magna 6% Non ho idee precise in proposito 3% L’argomento non mi interessa 1% Il sondaggio mostra dunque un’opinione pubblica spaccata tra curiosità, parziale conoscenza e sospetto, con un’ampia fascia di lettori che percepisce il Parco della Grigna come qualcosa di importante ma ancora poco spiegato nel dettaglio. Per un progetto che ambisce a incidere sulla tutela della biodiversità e sulla gestione di un’area simbolo del Lecchese, il dato più significativo è forse proprio quello di chi “sa che esiste, ma non cosa sia”: una chiamata a colmare il divario informativo, rendendo più chiari obiettivi, regole e possibili ricadute sul territorio.

Il nuovo ‘poll’: abbiamo imparato dalla frana di Bindo?

È intanto online il nuovo sondaggio di Valsassinanews: “A 23 anni dalla frana di Bindo, abbiamo imparato la ‘lezione’?”.

I lettori possono votare fino a giovedì 11 dicembre, contribuendo a fotografare quanto la comunità ritenga davvero cambiati, o meno, approcci, prevenzione e gestione del rischio idrogeologico in Valle.

