STRADA CULMINE, LAVORI IN ARRIVO? LETTORE AUSPICA PASSAGGI A ORARIO

Buongiorno,

valtaleggino di origine ma con la famiglia nel Varesotto, quasi ogni settimana faccio il mio giretto a Vedeseta passando da Lecco e dal passo della Culmine, percorso che amo molto anche se sempre un po’ disastrato.

Nell’ultima salita ho sentito di una chiusura totale della strada del passo per parecchi mesi per lavori importanti. Che la strada abbia bisogno di interventi seri è fuori dubbio, oltre a parecchie curve strette e davvero pericolose c’è un tratto, sopra la località Canto nel tratto di discesa dal passo verso la Bergamasca, che da anni dà vistosi segni di scivolamento e la cui perdita farebbe chiudere la strada a tempo indeterminato. Spero che sia, soprattutto questo, quello interessato dai lavori anche se mi augurerei che venisse messa mano anche a qualcuna delle curve accennate.

Ora mi rivolgo a Valsassinanews, che seguo quotidianamente perché mi porta un po’ l’aria di casa mia, per la conferma della imminenza di questi lavori per i quali ho avuto solo notizie… al bar.

Augurandomi che esse abbiano fondamento e che i lavori inizino e procedano alacremente, a fronte della voce della chiusura totale chiedo anche se davvero non sia stata contemplata la possibilità del passaggio a orario per le parecchie persone che usufruiscono quotidianamente del percorso per necessità lavorative o, almeno, il sabato e la domenica, vista la presenza di attività di ristorazione al passo e la notevole frequentazione turistica del percorso nell’uno e nell’altro senso.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Arrigo Arrigoni

.