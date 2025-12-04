PRIMALUNA: QUESTA SERA L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

PRIMALUNA – Oggi, giovedì 4 dicembre la comunità di Primaluna si ritrova in piazza Quinto Alpini per la tradizionale accensione dell’albero di Natale, fissata per le 18. L’iniziativa è aperta a tutta la popolazione, con un invito speciale rivolto alle famiglie e ai più piccoli.

Protagonisti della serata saranno i bambini della scuola primaria, chiamati ad animare il momento dell’accensione con canti e piccoli interventi preparati in classe. Accanto ai bambini saranno presenti gli Alpini di Primaluna e Cortabbio, il Corpo musicale “Santa Cecilia” di Cortabbio, le Moon Light Majorettes e gli sbandieratori e musici della “Torre” di Primaluna, che offriranno esibizioni e accompagnamento musicale.

Alla serata prenderà parte anche don William, insieme all’amministrazione comunale.