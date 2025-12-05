AMMODERNAMENTO DEGLI AUTOBUS, OLTRE 100MILA € A CASARGO E TACENO

VALSASSINA – Arrivano risorse anche per la Valsassina con contributi mirati ai Comuni di Casargo e Taceno per migliorare infrastrutture e fermate del trasporto pubblico locale. In tutto il bacino di Como, Lecco e Varese l’Agenzia del TPL ha messo in campo oltre due milioni di euro per interventi su pensiline, paline e accessibilità delle fermate.?

Per la provincia di Lecco il bando assegna 31mila euro a Casargo e 78mila euro a Taceno, cifre destinate in particolare alla riqualificazione delle aree di sosta degli autobus e alla messa in sicurezza dei punti di salita e discesa dei passeggeri. Si tratta di interventi che, oltre a migliorare il comfort di attesa, puntano a rendere il servizio più sicuro e fruibile anche per persone con mobilità ridotta.?

Il cofinanziamento dell’Agenzia TPL si inserisce in un quadro più ampio di investimenti sul trasporto pubblico lecchese, che comprende il rinnovo delle flotte e l’adeguamento delle infrastrutture alle nuove esigenze di mobilità sostenibile.

N. A.

