MONTICELLESE-CASARGO 3-2, “SCIVOLA” IN CLASSIFICA IL TEAM DELL’ALTA VALLE

MONTICELLO BRIANZA – Polisportiva Monticellese e Centro Sportivo Casargo si sono affrontate in una sfida valida per la 13ª giornata del girone A di Terza categoria Lecco, in un confronto dal peso specifico importante per gli equilibri di metà bassa classifica. La gara mette di fronte una formazione di tradizione come la Monticellese e il “nuovo” Casargo FIGC, tornato quest’anno tra i dilettanti lecchesi dopo le stagioni nel CSI. Per i valsassinesi si trattava di uno degli snodi del girone d’andata. È finita 3-2 per i padroni di casa, la squadra dell’Alta Valsassina ha sfruttato un gol di Ossola e un’autorete.

Classifica e momento Casargo

Il Centro Sportivo Casargo sta vivendo un campionato da neopromossa di ritorno: percorso altalenante ma con segnali di crescita, come il pareggio in rimonta 2-2 sul campo del San Giorgio che ha portato la squadra a quota 13 punti in zona medio-bassa di classifica. Il gruppo valsassinese resta così agganciato al blocco centrale del girone, in un torneo estremamente equilibrato in cui poche lunghezze separano playoff e zona calda. In questo contesto ogni punto strappato lontano da Casargo assume un valore doppio, specie contro avversari che condividono lo stesso obiettivo salvezza.

Prossimo turno: Casargo-Barzanò

Nel 14° turno il Casargo tornerà tra le mura amiche per affrontare l’O. Barzanò, altra formazione storica del calcio lecchese. Il calendario del girone A indica infatti che la 14ª giornata d’andata si giocherà il 14 dicembre, con la gara di ritorno fissata al 19 aprile, in entrambi i casi in piena fase calda dei rispettivi gironi (prima della sosta natalizia e nel rush finale primaverile). Per il Casargo l’incrocio interno con Barzanò sarà un vero test di maturità: ottenere punti darebbe continuità al percorso di crescita e permetterebbe ai valsassinesi di guardare con maggior fiducia alla seconda parte di stagione.

