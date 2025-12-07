CORTENOVA DI CARATTERE IN ‘SECONDA’, PIRILLO FIRMA IL 2-2 AL 90’

CORTENOVA – Partita tirata e ricca di episodi quella tra Cortenova e Foppenico, con i gialloblu valsassinesi capaci di trovare il pareggio al 90’ grazie al colpo di testa di Pirillo su cross del giovane Federico Gianola (classe 2003). Il 2-2 finale premia la caparbietà del Cortenova, che evita una sconfitta pesante in chiave classifica contro un Foppenico concreto e pericoloso soprattutto nella ripresa.?

La cronaca del match

Nel primo tempo si vede il miglior Corte, aggressivo e padrone del gioco: i gialloblu costruiscono almeno due nitide occasioni con Federico Gianola (’94) e Garagnani, ma in entrambe le situazioni la conclusione finisce fuori di poco, lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0. Al 36’ arriva comunque il meritato vantaggio: il nuovo innesto Bellani svetta di testa e sblocca la sfida, premiando la pressione valsassinese.

La gioia però dura pochissimo, perché al 42’ il Foppenico trova l’1-1 sempre di testa sugli sviluppi di un corner con Bonaiti, riportando la gara in equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa cambia l’inerzia: gli ospiti crescono e mettono in difficoltà il Cortenova, anche se i padroni di casa hanno una palla clamorosa con Lorenzo Gianola, classe 2006, il cui pallonetto a tu per tu con il portiere finisce incredibilmente fuori.

Al 18’ gli ospiti completano la rimonta: su una punizione nasce una mischia in area, l’8 del Foppenico è più lesto di tutti a insaccare il gol dell’1-2 che gela il pubblico di Bindo. Sembra la sentenza definitiva, ma il Cortenova non molla e continua a crederci fino al 90’, quando Pirillo trova il colpo di testa vincente per il 2-2 finale, ancora su assist dalla fascia del più giovane Gianola.

La situazione in classifica dei valsassinesi

Alla luce di questo pareggio, il Cortenova resta nella parte centrale della graduatoria del girone L di Seconda categoria, con un cammino finora caratterizzato da un buon numero di risultati utili ma anche da diversi pareggi che rallentano la corsa verso le primissime posizioni. I gialloblu presentano un equilibrio marcato tra reti segnate e subite, con differenza reti sostanzialmente in parità, segnale di una squadra solida ma che può ancora crescere in fase realizzativa e nella gestione dei momenti chiave.?

Il margine dalle zone altissime non è ancora incolmabile, ma per rientrare stabilmente nel gruppo di testa servirà una maggiore continuità di vittorie, soprattutto negli scontri diretti con le dirette concorrenti. Allo stesso tempo, il Cortenova mantiene un buon distacco rispetto alla zona playout, grazie a una base di punti che consente di lavorare con relativa serenità, pur sapendo che il girone è lungo e molto competitivo.?

Il prossimo turno dall’Aurora San Francesco

La 14ª giornata proporrà una trasferta insidiosa sul campo dell’Aurora San Francesco, formazione tradizionalmente ostica soprattutto tra le mura amiche. Per il Cortenova sarà fondamentale dare continuità alla reazione vista contro il Foppenico, cercando di trasformare le buone prestazioni in tre punti pieni, limitando le disattenzioni difensive sui calci piazzati che in questa giornata sono costate carissime. Mister Tantardini potrà ripartire dalla personalità mostrata dai suoi uomini e dalla capacità del gruppo di restare in partita fino al 90’, qualità che in un girone così equilibrato può spesso fare la differenza.?

RedSpo