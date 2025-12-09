CALCIO LECCO, VALENTE: “SONO CONTENTISSIMO PER I RAGAZZI”

LECCO – La Calcio Lecco ottiene una vittoria fondamentale battendo l’Alcione Milano 1-0 e conquista il secondo posto in classifica, cancellando la recente mini crisi. Il gol decisivo arriva nel finale del primo tempo grazie a Sipos, che regala ai blucelesti tre punti preziosi contro una diretta concorrente per le posizioni di vertice.

Nel post partita, l’allenatore Federico Valente si è mostrato soddisfatto della prestazione e della solidità mostrata dalla squadra: “Se prendi gol al primo minuto la gara può cambiare totalmente, ma penso che anche il valore di Furlan non nasca dal nulla. Sono contento per Tanco, che si è subito scusato per un errore, e per la squadra che ha trovato le giuste distanze difensive dopo un inizio complicato”. Valente aggiunge che dopo il 20’ la squadra ha creato diverse occasioni, “avremmo potuto chiudere prima la partita, ma questo ci ha dato anche adrenalina”. Sulla tensione legata al risultato, il mister spiega che “l’energia non nasce dai risultati recenti, ma dalla prestazione e dal lavoro. Sono contentissimo per i ragazzi, al di là del risultato”.