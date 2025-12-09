STASERA A MOGGIO LA FIACCOLATA PER OMAGGIARE THOMAS LEDESMA

MOGGIO – Questa sera Moggio renderà omaggio a Thomas Diaz Ledesma, il giovane cresciuto in Valsassina e scomparso tragicamente a Lanzada, in Valmalenco . Arrivato a Cassina a cinque o sei anni con il padre e il fratello, aveva vissuto lì fino alle superiori, diventando parte della comunità e amico di tutti.

Quindi stasera, alle 20:45, al campetto di Moggio ci sarà il ritrovo per la fiaccolata organizzata in suo onore. Si prevede un’ampia partecipazione, non solo della comunità colombiana ma di tutti coloro che hanno voluto bene a Thomas. Non ci sarà il funerale, e questo momento collettivo, forse accompagnato da una silenziosa camminata per le vie del paese, sarà l’ultimo saluto a questo giovane tanto amato da tutti.