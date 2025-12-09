PRO LOCO DI CASSINA ACCENDE L’ALBERO E FESTEGGIA UN ANNO DI ATTIVITÀ

CASSINA VALSASSINA – Serata di festa a Cassina Valsassina per la Pro Loco, che ha voluto chiudere l’anno con un momento di condivisione aperto alla comunità. Un’occasione per “accendere l’albero” e fare il punto sulle tante iniziative promosse nei mesi scorsi e per ringraziare i volontari che, con impegno e passione, hanno animato il paese.

Non sono mancate parole di elogio da parte del primo citadino Michele Polvara, che a Valsassinanews ha dichiarato:

“Sono orgoglioso di questa Pro Loco, come sindaco e come socio: molto collaborativa, giovani e meno giovani uniti e intraprendenti. In questi 12 mesi hanno dato prova di saper collaborare con le attività del paese, con il nostro asilo, e di avere a cuore il nostro paesello. Una risorsa preziosa. Avanti così, con entusiasmo e sempre nuove idee.”

La Pro Loco cassinese, composta da un gruppo variegato di cittadini, ha infatti contribuito all’organizzazione di eventi culturali, iniziative per bambini, appuntamenti sportivi e momenti di aggregazione che hanno rafforzato il tessuto sociale del paese.

Un impegno che il primo cittadino ha voluto riconoscere pubblicamente, sottolineando il valore del volontariato come motore della vita comunitaria.

RedAlt