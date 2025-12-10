FINO A DOMANI IL SONDAGGIO DI VN: FRANA DI BINDO, LA LEZIONE È SERVITA?

VALSASSINA – VN propone ai lettori un nuovo sondaggio dedicato alla frana di Bindo, a quasi un quarto di secolo da quella notte che ha segnato in profondità Cortenova e l’intera Valle. L’interrogativo è diretto: “A 23 anni dalla frana di Bindo, abbiamo imparato la lezione?”.

Le opzioni di voto

Gli utenti possono esprimersi scegliendo tra svariate risposte, dal “Sì” al “No” e al più sfumato “Più o meno”. Ci sono poi opzioni che chiamano in causa la politica e i comportamenti collettivi: “Difese ok, va limitato il consumo di suolo”, “Non ho idee precise in proposito”, “L’argomento non mi interessa” e l’evergreen “È sempre il solito magna-magna”.

Memoria, sicurezza e territorio

La frana del 1° dicembre 2002 cancellò case e attività, costrinse centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni e cambiò per sempre la percezione del rischio idrogeologico in Valsassina.

Da allora il versante di Bindo è sotto costante monitoraggio, mentre il dibattito su difese, pianificazione e consumo di suolo resta aperto e attuale.

Un termometro dell’opinione pubblica

Attraverso questa consultazione, VN prova a misurare quanto la memoria di quell’evento si traduca oggi in consapevolezza e scelte responsabili sul territorio.

Le risposte dei lettori offriranno un quadro – inevitabilmente parziale ma significativo – del rapporto tra sicurezza, politica locale e fiducia nelle istituzioni a più di due decenni dal disastro di Bindo.

A 23 ANNI DALLA FRANA DI BINDO, ABBIAMO IMPARATO LA "LEZIONE"?

No

Più o meno

Difese ok, va limitato il consumo di suolo

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Il nuovo sondaggio è in corso e avrà termine il prossimo giovedì 11 dicembre. Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sopra – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

