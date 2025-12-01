23 ANNI DALLA FRANA DI BINDO. PER NON DIMENTICARE, LO SPECIALE DI VN

CORTENOVA – Il 1° dicembre 2002 la paura scosse Bindo, Cortenova e la Valsassina tutta. Erano le tre del mattino quando 1.200mila metri cubi di terra rossa piombarono nella Pioverna, trascinandosi dietro 17 case e sette aziende e lasciando venti abitazioni inagibili con 370 abitanti della frazione senza più un tetto.
Sono passati 23 anni da quella notte, che è ancora bene impressa nella memoria collettiva valsassinese. Per ricordare l’anniversario, proponiamo il racconto e le iniziative conservate negli archivi di Valsassinanews.
