CALCIO LECCO: VALENTE CERCA LA RICONFERMA IN TRASFERTA A LUMEZZANE

LECCO – Il Lecco torna al “Tullio Saleri” per affrontare un Lumezzane in grande forma, deciso a difendere un tabù che dura dal 1994. La squadra di mister Federico Valente arriva alla sfida dopo il successo contro l’Alcione, risultato che ha riportato i blucelesti al secondo posto, ma il calendario impone subito un’altra trasferta impegnativa a soli cinque giorni di distanza.

Nel prepartita, Valente ha sottolineato la solidità dell’avversario e la necessità di mantenere alta l’intensità. Il tecnico ha ribadito fiducia nel gruppo nonostante qualche assenza e piccoli problemi fisici come quello di Voltan, evidenziando come la rosa ampia e i giovani in crescita possano garantire soluzioni importanti …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS