SONDAGGIO VN. FRANA DI BINDO: LETTORI CRITICI SULLA PREVENZIONE

VALSASSINA – A 23 anni dalla frana di Bindo, uno degli eventi più drammatici e simbolici della storia recente della Valle, Valsassinanews ha chiesto ai lettori di esprimersi su un tema che torna periodicamente al centro del dibattito: abbiamo davvero imparato qualcosa da quella tragedia?

FRANA DI BINDO, 23 ANNI DOPO: LETTORI CRITICI SULLA PREVENZIONE

Il sondaggio ha raccolto 241 voti, e i risultati mostrano una comunità ancora molto critica rispetto alla gestione del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico. La risposta più votata è stata “No”, scelta dal 43% dei partecipanti (103 voti), segno che molti ritengono insufficienti gli interventi e le politiche messe in campo negli anni.

Un altro 24% (59 voti) riconosce che le difese oggi funzionano, ma sottolinea la necessità di limitare il consumo di suolo, tema sempre più centrale anche a livello nazionale. Il 12% (28 voti) ha risposto “più o meno”, mentre solo il 10% (25 voti) ha affermato che “Sì”, la Valle ha davvero imparato la lezione.

Non mancano le posizioni disilluse: il 7% (16 voti) ha liquidato la questione come “il solito magna-magna”. Una piccola minoranza si è dichiarata senza opinione (3%, 7 voti) o non interessata (1%, 3 voti).

La frana di Bindo non è solo un ricordo doloroso: è un monito. I risultati del sondaggio mostrano che, per molti valsassinesi, la prevenzione del rischio e la tutela del territorio restano temi irrisolti. La memoria dell’evento continua a interrogare la comunità su ciò che è stato fatto e su ciò che resta ancora da fare.

Risposta Percentuale Voti No 43% 103 Difese ok, va limitato il consumo di suolo 24% 59 Più o meno 12% 28 Sì 10% 25 È sempre il solito magna-magna 7% 16 Non ho idee precise in proposito 3% 7 L’argomento non mi interessa 1% 3

PROSSIMO SONDAGGIO: INTELLIGENZA ARTIFICIALE – UTILE OPPURE METTE PAURA?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews guarda al futuro: l’intelligenza artificiale. Strumento rivoluzionario o rischio da monitorare? Opportunità o minaccia?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 18 dicembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

