ALPINISTA IN DIFFICOLTÀ SULL’ANGELONE, INTERVENTO DI SOCCORSO RIUSCITO

BARZIO – Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato, sulla zona dello Zucco Angelone in territorio di Barzio per il recupero di un alpinista in difficoltà. L’allarme è scattato intorno alle 15:50, nella zona impervia segnalata in mappa dai soccorsi.
Sul posto sono stati attivati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi l’elisoccorso AREU di Como e le squadre del Soccorso Alpino di Barzio (CNSAS). Operazioni rese più complesse dalla conformazione del terreno, con il supporto anche dell’eliambulanza decollata da Villa Guardia intervenuta per facilitare il recupero tecnico della persona coinvolta.
Le operazioni si sono concluse con successo in meno di un’ora.
RedCro