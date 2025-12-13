PRESUNTO TOPO D’APPARTAMENTO A BARZIO. “RIPRESO DALLE TELECAMERE”

BARZIO – Preoccupazione a Barzio, dove nelle ultime ore circola la segnalazione di un individuo che avrebbe tentato di introdursi in alcune abitazioni.
Secondo quanto riferito da una segnalazione diffusa sui social, l’uomo sarebbe stato immortalato dalle telecamere di una casa privata in via Roma mentre cercava di entrare da alcune finestre sul retro, senza tuttavia riuscire a compiere il furto. Le immagini, pur non perfettamente nitide, avrebbero consentito a diversi lettori di riconoscere alcuni elementi dell’abbigliamento del presunto ladro, collegandolo a una persona proveniente da un paese del Centro Valsassina.
L’episodio ha destato allarme in paese, con l’invito rivolto ai residenti a prestare attenzione e segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.
RedCro