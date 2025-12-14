ELEZIONI PROVINCIALI, CHIUSI I GIOCHI: CDX CON HOFMANN SFIDA VERGANI

LECCO – I giochi sono ufficialmente chiusi: dopo mesi di discussioni sui candidati per le prossime elezioni provinciali, che hanno visto in particolare divisioni all’interno della coalizione di centrodestra sulla figura della presidente uscente Alessandra Hofmann, le fazioni in lizza per la presidenza a Villa Locatelli hanno trovato i rispettivi accordi.

Il centrodestra, dove la figura della “candidata civica” Hofmann sembrava non aver trovato l’appoggio di Fratelli d’Italia, si è in ultima istanza unito proprio sulla sindaca di Monticello Brianza …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS