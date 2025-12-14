SCONTRO AUTO-MOTO ALLA GALLERIA VALSASSINA, SUL POSTO L’AMBULANZA

LECCO – Incidente poco dopo le 16 di oggi, 14 dicembre, sulla SS 36, in direzione nord: all’ingresso della galleria che dal Bione porta in Valsassina, per cause ancora da accertare, è avvenuto un impatto tra un’auto e una moto.

Coinvolta nel sinistro una persona, di cui non sono ancora note le generalità: allertata la polizia stradale, sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio in codice giallo …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS