ALPINI: PENNE NERE DELLA VALSASSINA DOMENICA AL DUOMO DI MILANO

MILANO – Ieri molte penne nere Alpini della Valle hanno raggiunto la città metropolitana per partecipare alla cerimonia che ogni anno si svolge in questo periodo a ricordo degli Alpini “andati avanti”. La cerimonia ha avuto inizio con la prima sfilata partiti da piazza della Scala: centinaia di labari, gagliardetti e gonfaloni dell’hinterland milanese con le autorità hanno raggiunto la piazza del Duomo per lo schieramento.

Quindi alzabandiera e sfilata del labaro nazionale con il presidente Sebastiano Favaro e santa messa in un duomo gremitissimo tra labari e gagliardetti provenienti da tutta la penisola.

Terminata la funzione, l’intervento delle autorità civili militari e religiose nonché esponenti di Governo, poi l’inizio del grande corteo fino a piazza Sant’Ambrogio dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento dei caduti . Qui si è conclusa la cerimonia.

I vari gruppi Alpini della Valsassina con il loro “presente” non sono mancati a questo importante appuntamento milanese delle penne nere.

G. M.