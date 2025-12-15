TEO MAT STRAORDINARIO: TERZO NEL MONDIALE INDOOR A PONTE DI LEGNO

PONTE DI LEGNO (BS) – Grande ritorno sul podio nel Mondiale Indoor del campione valsassinese Matteo Grattarola. Tappa andata in scena nelle serate di venerdì e sabato a Ponte di Legno, magistralmente organizzata dal Dynamic Trial Moto Club .
Dopo essersi classificato settimo nella gara di venerdì causa anche una brutta influenza che lo ha debilitato, ecco TeoMat sabato sera, davanti ad un pubblico di 1.400 persone (nutrita la trasferta dalla Valsassina) regalarsi uno splendido terzo posto.
Ponte di Legno aveva già portato fortuna a Matteo quando, nel 2022, vinse la gara del sabato del Campionato del Mondo Outdoor.
