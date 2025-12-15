PIANI DI BOBBIO, FINE SETTIMANA DA INCORNICIARE CON 7MILA PRESENZE

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Numeri decisamente incoraggianti per il fine settimana ai Piani di Bobbio, dove l’avvio della stagione invernale ha fatto registrare un’affluenza ben oltre le aspettative.
Secondo i dati diffusi da ITB – Imprese Turistiche Barziesi, nel solo weekend si sono contate circa 7mila persone tra sciatori e visitatori, confermando ancora una volta il ruolo del comprensorio come principale polo sciistico della zona.
Le condizioni di innevamento, rese ottimali dal lavoro del sistema programmato, hanno favorito un flusso costante di appassionati per tutta la due giorni, creando un clima da piena stagione già a metà dicembre.
Un risultato che lascia ben sperare per le prossime settimane, tradizionalmente tra le più frequentate dell’anno.
RedBar