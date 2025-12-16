METEO: MALTEMPO PREVISTO PER MARTEDÌ, POI TORNA IL SOLE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì 16 dicembre la giornata sarà caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse già a partire dalla notte e insistenti per lo più sui settori occidentali; quota neve attorno ai 1500 metri. Le condizioni si manterranno instabili fino a giovedì 18 per poi proseguire con maggiore variabilità verso il fine settimana, alternando fasi più stabili e secche a fasi blandamente instabili con maggiore probabilità di precipitazioni

Martedì 16 dicembre

Pioggia debole. Temperature tra i 6 e i 10 °C. Venti: 9 km/h da Ovest. Raffiche: 19 km/h.

Mercoledì 17 dicembre

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 8 e 1 12 °C. Venti: 11 km/h da Nord. Raffiche: 22 km/h.

Giovedì 18 dicembre

Cielo soleggiato. Temperature tra i 6 e 1 12 °C. Venti: 6 km/h da Nord-Est. Raffiche: 11 km/h.