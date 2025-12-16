AVVIATO IL PIANO NEVE SULLE STRADE DELL’ANAS: TUTTE LE INDICAZIONI

LECCO – Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano prevede una serie di azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse.
Per la stagione invernale 2025/2026 Anas ha individuato lungo la propria rete circa:
- 8.000 km ad alta rischiosità neve
- 7.600 km a media rischiosità
- 11.900 km a bassa rischiosità