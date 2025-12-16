BINDO, NATALE DI COMUNITÀ: FESTA PER GLI OVER 75 DI PRIMALUNA E CORTENOVA

CORTENOVA – Un pomeriggio di calore e condivisione ha animato la tensostruttura di Bindo, dove si è tenuta la tradizionale festa di Natale dedicata agli “over 75” dei Comuni di Primaluna e Cortenova.

Un appuntamento sentito, capace di riunire chi custodisce la memoria dei paesi e ne ha tracciato la storia, trasformando l’incontro in un vero momento di comunità.

Tanti gli anziani che hanno risposto all’invito, riempiendo lo spazio di sorrisi, chiacchiere e gratitudine. L’organizzazione ha visto la collaborazione tra le due amministrazioni comunali, con un ringraziamento speciale rivolto al Comune di Cortenova per l’ospitalità. Non è mancato il supporto di chi ha lavorato in cucina e in sala, preparando con cura e servendo con gentilezza un pranzo che sapeva “di casa”.

La giornata è stata aperta dalla Santa Messa celebrata da don William, che ha saputo offrire parole di riflessione e vicinanza a tutti i presenti. Momenti di festa anche con la musica di Michele e Alessio alle fisarmoniche e il gradito passaggio degli zampognari Alessandro e Giordano, che hanno contribuito a creare un’atmosfera natalizia autentica.

Tra sorrisi, abbracci e conversazioni, il tempo è volato. “C’era troppa vita, troppa voglia di parlare e ascoltare” – hanno commentato gli organizzatori – “ma è proprio questo il segno che è stata una bella giornata”.

RedVN