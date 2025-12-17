ASD SPORT VALSASSINA, CHE GIOIA: LUCA E ROSARIO ALLE SELEZIONI REGIONALI ’13

INTROBIO – Luca Ossola e Rosario Scardino sono stati convocati dal Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto CRL per le selezioni giovanili regionali annata 2013 maschile, in occasione dell’allenamento in programma giovedì 18 dicembre 2025 a Carugate (MI), al Palazzetto dello Sport di via del Ginestrino.

“Una grande soddisfazione personale e sportiva – commenta lo storico coach del basket introbiese Fernando Manzoni -: hanno iniziato il loro percorso con noi nel minibasket e vederli arrivare a questo traguardo ripaga di tutto il lavoro fatto in palestra. Se oggi sono lì, un po’ di merito va anche a quella passione per la pallacanestro che, passo dopo passo, sono riuscito a trasmettere. Il resto ce l’hanno messo loro… e non poco. Avanti così ragazzi, il bello viene adesso!”.

I due giovanissimi “nati” cestisticamente nell’ASD Sport Valsassina militano attualmente nella Civatese Under 13.

RedSpo