ANCHE PRIMALUNA NELLA “PIOGGIA DI RISORSE” DA INTERREG ITALIA-SVIZZERA

MILANO – Regione Lombardia ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato Direttivo del Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera, che ha concluso le attività istruttorie sulle 69 proposte progettuali ammesse nella seconda finestra del Primo Avviso. Sono complessivamente 64 i progetti ammessi e finanziabili: 33 di questi sono stati finanziati, nove dei quali nella Provincia di Lecco coinvolta per un contributo complessivo di oltre 6 milioni di euro, confermando il ruolo strategico del territorio lecchese nella cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Tra i finanziati, anche il progetto del Comune di Primaluna, in partenariato con Regione Lombardia…

