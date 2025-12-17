PASTURO: APERTE LE SELEZIONI PER UN TIROCINANTE PER “DOTECOMUNE”

PASTURO – Il Comune di Pasturo lancia una selezione per un tirocinante da inserire nel progetto “DoteComune“, frutto della partnership tra Anci Lombardia e Regione Lombardia. Questa iniziativa rappresenta un trampolino di lancio per giovani interessati a entrare nel mondo della pubblica amministrazione.

L’opportunità permette di passare dal ruolo di semplice cittadino a quello di operatore pubblico, toccando con mano i servizi offerti alla comunità. Il tirocinio si concentrerà sull’area economico-finanziaria e durerà sei mesi, a partire dal 20 gennaio. L’impegno richiesto è di 20 ore settimanali, con un rimborso mensile di 400 euro e un’attestazione finale delle competenze maturate.