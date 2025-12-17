IL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA CERCA UN SOCCORRITORE ESECUTORE

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina ha aperto una selezione per un soccorritore esecutore da inserire nei servizi di emergenza/urgenza con sede a Introbio. L’annuncio, datato 12 dicembre, prevede un’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato, regolata dal contratto collettivo ANPAS.

La ricerca è rivolta a candidati, uomini o donne, in possesso della qualifica di soccorritore esecutore ottenuta tramite corso di 120 ore, in linea con le normative regionali lombarde e i protocolli AREU. È richiesta inoltre una piena disponibilità dal lunedì alla domenica, con turni variabili in base alle necessità operative dell’associazione.

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum vitae via mail all’indirizzo amministrazione@soccorsocentrovalsassina.it , indicando i propri dati e titoli abilitanti. In alternativa, è possibile consegnare il CV in forma cartacea, in busta chiusa, nella sede del Soccorso Centro Valsassina in località Sceregalli 8/A a Introbio, specificando sulla busta “all’attenzione del Presidente”.

Dopo una prima valutazione delle candidature pervenute, i profili ritenuti idonei saranno contattati per un colloquio conoscitivo e valutativo.