IN ‘TERZA’ O. ZANETTI-CS CASARGO 0-1. GOL DI ABIS, SUPER GIANOLA TRA I PALI

LECCO – Sfida intensa di Terza categoria lecchese tra O. Zanetti e CS Casargo, con i valsassinesi che trovano il guizzo giusto nel primo tempo e difendono il risultato fino al triplice fischio. Al 15’ è Riccardo Abis a sbloccare il match: inserimento puntuale e tocco vincente su preciso assist di Davide Spandri, che apre la difesa di casa e manda in vantaggio il Casargo.

Nella ripresa cresce la pressione dei padroni di casa, ma il giovane portiere Michael Gianola si esalta con una serie di interventi decisivi, confermandosi il migliore in campo e punto di riferimento dell’assetto difensivo dell’Alta Valle.

Il Casargo gestisce con ordine, prova a ripartire in contropiede e porta a casa un risultato pesante per il proprio cammino nel Girone A, in un campionato che si conferma equilibrato e ricco di insidie.

RedSpo