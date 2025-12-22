DOMANI SERA IL CONSIGLIO A PASTURO, TRA ALIQUOTE, BILANCIO E RIFIUTI

PASTURO – A Pasturo è convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e seduta pubblica, per domani martedì 23 dicembre alle 21, presso l’aula consiliare.

Durante la seduta verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:

  1. Approvazione verbali della precedente seduta del 19-11-2025.
  2. Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 100 del 29/11/2025 avente ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027”.
  3. Addizionale comunale Irpef (I.r.pe.f.)  conferma aliquote anno 2026.
  4. Imposta municipale propria (Imu) – conferma aliquote anno 2026.
  5. Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato triennio 2026/2028.
  6. Esame, discussione e approvazione bilancio di previsione per il triennio 2026/2028
  7. Approvazione nuovo affidamento in house alla società Silea s.p.a. per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino 31.12.2033 e risoluzione del vigente contratto di servizio.
  8. Esame ed approvazione della proposta di modifica dello statuto e dei patti parasociali della società Silea s.p.a.
  9. Revisione ordinaria delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Pasturo in attuazione dell’art. 20 del d. Lgs. 19.08.2016 n. 175.
  10. Gestione associata dello sportello unico attività produttive biennio 2026/2027 – esame e approvazione schema di convenzione.
  11. Rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Pasturo, Sirone e Andalo Valtellino.
  12. Comunicazioni del sindaco.

