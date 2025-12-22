DOMANI SERA IL CONSIGLIO A PASTURO, TRA ALIQUOTE, BILANCIO E RIFIUTI

PASTURO – A Pasturo è convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e seduta pubblica, per domani martedì 23 dicembre alle 21, presso l’aula consiliare.
Durante la seduta verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
- Approvazione verbali della precedente seduta del 19-11-2025.
- Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 100 del 29/11/2025 avente ad oggetto “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027”.
- Addizionale comunale Irpef (I.r.pe.f.) conferma aliquote anno 2026.
- Imposta municipale propria (Imu) – conferma aliquote anno 2026.
- Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato triennio 2026/2028.
- Esame, discussione e approvazione bilancio di previsione per il triennio 2026/2028
- Approvazione nuovo affidamento in house alla società Silea s.p.a. per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sino 31.12.2033 e risoluzione del vigente contratto di servizio.
- Esame ed approvazione della proposta di modifica dello statuto e dei patti parasociali della società Silea s.p.a.
- Revisione ordinaria delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Pasturo in attuazione dell’art. 20 del d. Lgs. 19.08.2016 n. 175.
- Gestione associata dello sportello unico attività produttive biennio 2026/2027 – esame e approvazione schema di convenzione.
- Rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Pasturo, Sirone e Andalo Valtellino.
- Comunicazioni del sindaco.