SP 67, TORNANO LIMITAZIONI AL TRANSITO TRA INTROZZO E TREMENICO

VALVARRONE – La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’Ordinanza n. 48/2025 e il conseguente ripristino delle limitazioni al transito precedentemente vigenti sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel tratto al pk 20+500 tra le località Introzzo e Tremenico, nel comune di Valvarrone.

La chiusura originaria del tratto risaliva al 6 giugno, quando un improvviso crollo di un’ampia porzione della muratura di sostegno aveva reso necessario interrompere completamente la circolazione.

Per garantire il collegamento con gli abitati di Tremenico e Avano, la Provincia aveva avviato con urgenza un intervento strutturale di consolidamento, realizzando una paratia berlinese a sostegno del corpo stradale.

Successivamente, con l’Ordinanza 48/2025, la strada era stata riaperta ma con limitazioni temporanee per consentire la corretta maturazione del calcestruzzo e la stabilizzazione delle opere.

Trascorso il tempo necessario e verificata la piena efficienza delle opere realizzate, il dirigente della Direzione IV ha disposto la revoca dell’ordinanza temporanea e il ritorno alle limitazioni storiche previste dall’Ordinanza n. 16/2020.

Le nuove (o meglio, precedenti) regole tornano operative dalle 12 di domani, martedì 23 dicembre.

Nel dettaglio, lungo la Sp 67 tra Premana e Dervio, comprese le diramazioni per Premana e Sueglio, tornano in vigore:

a) Limite di velocità

30 km/h su tutto il tratto Premana–Dervio e relative diramazioni.

b) Limitazioni ai mezzi pesanti

Divieto di transito ai veicoli con massa per asse superiore a 8 tonnellate sul tratto Premana–Dervio e sulle diramazioni.

c) Divieto autocarri

Divieto di transito per gli autocarri tra Premana e Valvarrone (loc. Vestreno, pk 23+000).

RedViab