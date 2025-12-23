UN CAMMINO DI ATTESA E SPERANZA: I BAMBINI DI BARZIO VERSO IL NATALE

BARZIO – Nel tempo dell’Avvento, i bambini dell’Iniziazione Cristiana di Barzio, accompagnati con dedizione dalle loro catechiste, hanno vissuto un intenso e gioioso percorso verso il Natale, fatto di ascolto, riflessione e condivisione. Un cammino semplice ma profondo, capace di parlare al cuore dei più piccoli e di tutta la comunità. Attraverso alcune storie simboliche e coinvolgenti, i bambini hanno scoperto e raccontato i veri doni del Natale. Le parole chiave di questo percorso sono state Attesa, Tempo, Amore e Perdono, temi centrali che hanno aiutato a comprendere il significato autentico della nascita di Gesù.

L’Attesa è stata raccontata come un tempo prezioso, non vuoto, ma ricco di speranza. I bambini hanno imparato che attendere non significa stare fermi, ma preparare il cuore, come si prepara una casa per accogliere un ospite speciale. Il Tempo, spesso vissuto con fretta anche dai più piccoli, è diventato occasione per fermarsi, ascoltare e dare valore ai piccoli gesti quotidiani.

Attraverso racconti e attività, si è parlato poi di Amore, quello che si dona senza chiedere nulla in cambio, come quello di Gesù che nasce per tutti. I bambini hanno espresso questo dono con parole semplici, disegni e pensieri sinceri, ricordando quanto sia importante volersi bene, aiutarsi e condividere.

Infine, il Perdono: forse il dono più difficile, ma anche il più liberante. Le storie hanno aiutato i bambini a capire che perdonare significa ricominciare, dare una nuova possibilità e costruire relazioni più vere.

Questo percorso verso il Natale non è stato solo un momento di catechesi, ma un’esperienza viva di comunità. Grazie all’impegno delle catechiste e all’entusiasmo dei bambini, il messaggio del Natale è risuonato forte: il dono più grande non è qualcosa da scartare, ma un cuore aperto, capace di accogliere, amare e perdonare.

Un cammino che continua, illuminato dalla luce del Natale.