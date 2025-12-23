OGGI POMERIGGIO A CASSINA BABBO NATALE INCONTRA I BAMBINI

CASSINA VALSASSINA – Oggi pomeriggio, a partire dalle 15:30, la piazza comunale di Cassina Valsassina si trasformerà in un luogo incantato per celebrare insieme la magia delle feste.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco Cassina, inizierà con uno spettacolo straordinario del Mago Adriano, pronto a stupire grandi e piccini con giochi di prestigio e momenti di pura meraviglia.
Subito dopo, l’atteso protagonista del Natale farà il suo ingresso: Babbo Natale arriverà in piazza per distribuire i regali ai bambini del paese, regalando sorrisi e emozioni indimenticabili.
Per concludere in dolcezza, tutti i presenti potranno gustare una merenda offerta dalla Pro Loco, tra biscotti, bevande calde e tanta allegria.
Un pomeriggio da non perdere per vivere insieme lo spirito natalizio e condividere la gioia delle feste.