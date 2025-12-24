TUTTE LE MESSE DELLA VIGILIA, DI NATALE E SANTO STEFANO 2025 IN VALSASSINA

VALSASSINA – Pubblichiamo in collaborazione con le parrocchie, Comunità e Unità Pastorali del Decanato della Valsassina tutti gli orari delle messe nelle chiese del periodo natalizio del 24, 25 e 26 dicembre. Natale infatti è la Festa dell’attesa di tutte le feste; partecipare alla messa è anche un modo per recuperare il ‘vero senso del Natale’ che è l’incontro con Gesù; è Dio che si fa piccolo perché ciascuno lo possa accogliere.

Scorri l’elenco per vedere le messe delle altre Comunità/Unità pastorali (alcune messe rispetto allo scorso anno hanno subito variazioni).

CP Madonna della neve (2025)

Vigilia 24 dicembre ore 17:00 San Pietro

ore 20:00 Introbio

ore 21:30 Taceno

ore 22:00 Primaluna

ore 22:00 Parlasco

ore 24:00 Cortenova

Natale 25 dicembre

ore 8.00 Introbio

ore 9.30 Primaluna

ore 10.00 Taceno e Cortenova

ore 11.00 Introbio

ore 18.30 Primaluna

Santo Stefano 26 dicembre ore 08.30 Introbio

ore 09:00 Bindo

ore 16:00 Cortabbio

CP Maria Regina dei Monti (2025)

24 dicembre

17:15 Cassina

17:30 Cremeno (Noccoli) – Moggio

18:00 Barzio e Pasturo

20:30 Monastero

MESSE NELLA NOTTE

22:00 Pasturo

23:45 Barzio

24:00 Cremeno – Maggio – Moggio

25 dicembre

08:00 – 10:30 – 12:00 – 18:00 Barzio

08:00 Monastero

08:30 Baiedo – Moggio

10:00 Maggio – Moggio – Pasturo

11:30 Cremeno – Moggio

17:30 Cremeno (Noccoli) – Moggio

18:00 Pasturo

18:30 Moggio

19:15 Concenedo

26 dicembre



08:00 Monastero

10:00 Maggio – Moggio – Pasturo

10:30 Barzio

11:30 Moggio

17:00 Cremeno

18:00 Barzio

18:30 Moggio

UP Casargo, Margno, Crandola e Vegno (2025)

24 dicembre

17:00 San Martino

22:00 Pian delle Betulle

23:30 Casargo Veglia + messa – Segue falò

23:30 Margno Presepe Vivente + Veglia + messa

25 dicembre

08:45 Crandola

10:00 san Bartolomeo (Margno)

11:00 san Bernardino (Casargo)

17:00 Vegno

18:00 san Bernardino (Casargo)

26 dicembre

08:45 Crandola

10:00 chiesa di Somadino (Casargo) FESTA SANTO STEFANO – PATRONO

11:00 Margno

18:00 Casargo

UP Premana e Pagnona (2025)



24 Dicembre

A Premana Ore 18.00 in chiesa parrocchiale: Conclusione della Novena di Natale e benedizione dei “Bambinelli Gesù”.

Ore 23.30 Veglia di Natale e alle ore 24.00 S. Messa solenne di Natale

A Pagnona Ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Preghiera di Natale e benedizione dei “Bambinelli Gesù”.

Ore 22.00 S. Messa solenne di Natale.



25 dicembre

S. Messe a Premana: 08.00 – 11:00 – 18:00

S. Messa a Pagnona: ore 10.00.

26 dicembre

S. Messe a Premana: ore 11.00 solenne e 20.00

S. Messa a Pagnona alle ore 10.00