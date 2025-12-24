TUTTE LE MESSE DELLA VIGILIA, DI NATALE E SANTO STEFANO 2025 IN VALSASSINA

VALSASSINA – Pubblichiamo in collaborazione con le parrocchie, Comunità e Unità Pastorali del Decanato della Valsassina tutti gli orari delle messe nelle chiese del periodo natalizio del 24, 25 e 26 dicembre. Natale infatti è la Festa dell’attesa di tutte le feste; partecipare alla messa è anche un modo per recuperare il ‘vero senso del Natale’ che è l’incontro con Gesù; è Dio che si fa piccolo perché ciascuno lo possa accogliere.
Scorri l’elenco per vedere le messe delle altre Comunità/Unità pastorali (alcune messe rispetto allo scorso anno hanno subito variazioni).
CP Madonna della neve (2025)
Vigilia 24 dicembre
ore 17:00 San Pietro
ore 20:00 Introbio
ore 21:30 Taceno
ore 22:00 Primaluna
ore 22:00 Parlasco
ore 24:00 Cortenova
Natale 25 dicembre
ore 8.00 Introbio
ore 9.30 Primaluna
ore 10.00 Taceno e Cortenova
ore 11.00 Introbio
ore 18.30 Primaluna
ore 09:00 Bindo
ore 16:00 Cortabbio
CP Maria Regina dei Monti (2025)
24 dicembre
17:15 Cassina
17:30 Cremeno (Noccoli) – Moggio
18:00 Barzio e Pasturo
20:30 Monastero
MESSE NELLA NOTTE
22:00 Pasturo
23:45 Barzio
24:00 Cremeno – Maggio – Moggio
25 dicembre
08:00 – 10:30 – 12:00 – 18:00 Barzio
08:00 Monastero
08:30 Baiedo – Moggio
10:00 Maggio – Moggio – Pasturo
11:30 Cremeno – Moggio
17:30 Cremeno (Noccoli) – Moggio
18:00 Pasturo
18:30 Moggio
19:15 Concenedo
26 dicembre
08:00 Monastero
10:00 Maggio – Moggio – Pasturo
10:30 Barzio
11:30 Moggio
17:00 Cremeno
18:00 Barzio
18:30 Moggio
UP Casargo, Margno, Crandola e Vegno (2025)
24 dicembre
17:00 San Martino
22:00 Pian delle Betulle
23:30 Casargo Veglia + messa – Segue falò
23:30 Margno Presepe Vivente + Veglia + messa
25 dicembre
08:45 Crandola
10:00 san Bartolomeo (Margno)
11:00 san Bernardino (Casargo)
17:00 Vegno
18:00 san Bernardino (Casargo)
26 dicembre
08:45 Crandola
10:00 chiesa di Somadino (Casargo) FESTA SANTO STEFANO – PATRONO
11:00 Margno
18:00 Casargo
UP Premana e Pagnona (2025)
24 Dicembre
A Premana Ore 18.00 in chiesa parrocchiale: Conclusione della Novena di Natale e benedizione dei “Bambinelli Gesù”.
Ore 23.30 Veglia di Natale e alle ore 24.00 S. Messa solenne di Natale
A Pagnona Ore 15.00 in chiesa parrocchiale: Preghiera di Natale e benedizione dei “Bambinelli Gesù”.
Ore 22.00 S. Messa solenne di Natale.
25 dicembre
S. Messe a Premana: 08.00 – 11:00 – 18:00
S. Messa a Pagnona: ore 10.00.
26 dicembre
S. Messe a Premana: ore 11.00 solenne e 20.00
S. Messa a Pagnona alle ore 10.00