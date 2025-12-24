C.P. MADONNA DELLA NEVE: FIACCOLATA DI NATALE NELLA COMUNITÀ PASTORALE

PRIMALUNA – La comunità della C.P. Madonna della Neve ha vissuto un intenso e partecipato momento di fede e condivisione con la tradizionale Fiaccolata di Natale, organizzata al termine della Novena natalizia. Un’iniziativa semplice ma ricca di significato, che ha saputo unire spiritualità, tradizione e partecipazione. La fiaccolata è partita alle 17:30 dal ponte di ferro, snodandosi lungo il percorso verso il Cappello d’Alpino a Primaluna, simbolo caro alla comunità. Le fiaccole accese hanno illuminato il cammino di numerosi bambini, famiglie e fedeli, creando un’atmosfera suggestiva e raccolta, segno concreto della luce del Natale che si avvicina.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dai catechisti, che con impegno e passione hanno promosso e animato l’iniziativa, accompagnando i più piccoli e coinvolgendo le famiglie in un’esperienza educativa e spirituale.

Preziosa anche la collaborazione degli Alpini, sempre presenti e disponibili, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

La fiaccolata è stata guidata dalla presenza e dalla preghiera di don William Abbruzzese, che ha invitato tutti a vivere il Natale come tempo di incontro, di cammino condiviso e di speranza, sottolineando il valore dello stare insieme come comunità viva e accogliente.

Al termine del percorso, dopo un momento di raccoglimento, è stato offerto un rinfresco che ha permesso a tutti di proseguire la serata in un clima di festa e fraternità, scambiandosi auguri e sorrisi.

La grande partecipazione di bambini e famiglie ha confermato quanto queste iniziative siano importanti per rafforzare i legami comunitari e per vivere il Natale non solo come una festa, ma come un vero cammino di luce e di fede condivisa.

G. P.