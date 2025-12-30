“DROGA FUORI DAL CIMITERO” SEGNALATA DA UNA NOSTRA LETTRICE DI PASTURO

PASTURO – Una nuova segnalazione giunge alla redazione di Valsassinanews riguardo a un tema purtroppo noto nella valle: la presenza e il consumo di sostanze stupefacenti in luoghi pubblici.

A scriverci è una lettrice di VN, che racconta un episodio avvenuto in queste ore durante una passeggiata con i suoi cani.

“Buongiorno,

ho già avuto modo di rapportarmi a voi per problematiche relative alla valle come i buchi sulla ciclabile e tombini aperti. Vivo a Pasturo, stavo facendo il giro con i miei cani e sono passata davanti al cimitero.

Allora, che in Valsassina ci sia la piaga della droga direi che ormai lo sappiamo tutti. Ma Pasturo è uno dei paesi, secondo me, dove fanno maggiormente quello che vogliono a livello di spaccio e a livello di consumo. Allego a questo mio messaggio foto di carta stagnola sulle quali fumano eroina o cocaina, fuori dal cimitero”.